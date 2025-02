Matteo Renzi | Le sorelle della Garbatella vedono complotti ovunque

Leggi su Open.online

«L’indagineCorte penale internazionale mi preoccupa, ma è solo la punta dell’iceberg. Quello che non si vede è ancora più pericoloso. Meloni sta distruggendo sistematicamente i legami istituzionali del Paese». Il leader di Italia Vivaoggi in un’intervista a La Stampa va all’attacco del governo. «Penso anche alla frattura nei servizi segreti, alla Rai usata come megafono, al capo del Dap che se ne va perché Delmastro gli ha fatto terra bruciata intorno, alla Digos che arresta un criminale e loro lo scarcerano», sostiene. Poi, sul caso Almasri, «hanno riportato a casa un torturatore e la premier scappa: folle».Nordio, Delmastro, MeloniDa Nordio «più che deluso sono sconvolto: di fatto, è il portavoce di quel sadico giustizialista che è Delmastro. Nordio doveva cambiare il giustizialismo di FdI: invece FdI ha cambiato lui.