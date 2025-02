Lapresse.it - Matera, cade in vasca depuratore: muore operaio 51enne

Leggi su Lapresse.it

Unè morto questa mattina mentre era impegnato neldi Ferrandina, in provincia di, gestito da Acquedotto Lucano. Il, di Ferrandina, lavorava per una ditta esterna. Il corpo è stato trovato all’interno di unadele presentava diverse lesioni. Al momento l’ipotesi maggiormente accreditata è che l’uomo sia stato colto da un malore improvviso e a causa di ciò sia caduto nella. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, e i Carabinieri della compagnia di Pisticci. Il pm della Procura diha disposto l’autopsia sul cadavere dell’uomo che è stato trasportato in ospedale.