Matelica Contro il Monturano una gara da non fallire

Dopo la presa di posizione della presidente Sabrina Orlandi, all’indomani della sconfitta sul campo della capolista Maceratese, la squadra delè tornata ad allenarsi a testa bassa in vista del prossimo impegno casalingoilCampiglione. Un match importante in chiave salvezza, dal momento che gli avversari di turno hanno 17 punti e sono terz’ultimi in classifica, cioè in piena zona play out. I biancorossi di mister Ettore Ionni, invece, di punti ne hanno 24 e, se il campionato terminasse ora, avrebbero la salvezza diretta. Occupano infatti l’ultimo posto utile per evitare "appendici" per non retrocedere. E l’obiettivo della squadra è proprio quello di mantenersi in una fascia di sicurezza che possantire serenità all’ambiente in questa fase delicata della stagione.