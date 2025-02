Oasport.it - Masters 1000 Indian Wells 2025, la entry-list: sette italiani in gioco, Sinner guida gli azzurri

sono presenti nellaa degli iscritti aldi, che si disputerà sul cemento statunitense dal 2 al 16 marzo. Jannikla pattuglia tricolore da numero 1 del mondo e avrà l’occasione di guadagnare punti preziosi, visto che quelli guadagnati con la semifinale dello scorso anno gli sono stati decurtati per la positività al Clostebol. L’altoatesino sarà affiancato da Lorenzo Musetti (numero 17 del ranking ATP), Matteo Berrettini (33), Lorenzo Sonego (34), Flavio Cobolli (35), Matteo Arnaldi (39) e Luciano Darderi (46).Jannikvanta un record di undici vittorie e tre sconfitte in questa manifestazione e ha raggiunto la semifinale nel 2023 e nel 2024, venendo battuto sempre dallo spagnolo Carlos Alcaraz. Il vincitore degli ultimi Australian Open si presenterà all’appuntamento dopo l’ATP 500 di Doha e un torneo di esibizione previsto in terra americana proprio a ridosso dell’evento.