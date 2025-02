Digital-news.it - MasterChef Italia: Sky e NOW colpi di scena, delitti gastronomici con Pablo Trincia e prove estreme

Il gran finale non è più così lontano, e ogni prova apuò essere determinante. Anche quella di ieri è stata una serata intensissima, nel corso della quale i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno organizzato una lunga serie di imprevisti per gli otto aspiranti chef ancora in gara: una Mystery Box a tema “crime” con un vero e proprio “delitto gastronomico” raccontato da, un Invention Test dedicato alla musica con lo Chef Giorgio Locatelli in consolle, una Prova in Esterna “artistica” al museo Mart di Rovereto, tempio dell’arte moderna e contemporanea ine in Europa, infine un Pressure Test con un ingrediente killer, il pesce frollato, alla presenza dello Chef Jacopo Ticchi. A capitolare a fine serata è stato Gianni, che ha quindi lasciato in Masterclass 7 cuochi amatoriali a giocarsi il titolo di quest’anno.