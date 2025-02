Nerdpool.it - Mastechef 14, episodio 9: il riassunto e i video della puntata

La competizione a MasterChef Italia si fa sempre più intensa, e nelladi ieri sera i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno messo alla prova gli aspiranti chef con sfide inedite e spettacolari. Dalla Mystery Box in stile crime con Pablo Trincia, all’Invention Test musicale con DJ Locatelli, fino a una prova in esterna al Museo Mart di Rovereto, ogni momento è stato ricco di emozioni.Alla fineserata, Gianni ha dovuto lasciare la cucina, mentre gli altri sette concorrenti si avvicinano sempre di più al gran finale.Mystery Box: un delitto gastronomico da risolvereL’atmosfera di mistero ha avvolto la Mystery Box, trasformata in un vero e proprio giallo culinario. Pablo Trincia ha accompagnato i concorrenti in un viaggio tra delitti gastronomici, introducendo una prova basata su un abbinamento da sempre discusso: pesce e formaggio.