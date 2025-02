Juventusnews24.com - Massimo Mauro avverte: «L’obiettivo della Juventus in campionato ora è questo. Ma occhio a quelle quattro concorrenti»

Massimo Mauro dice la sua sugli obiettivi in campionato: l'avvertimento dell'ex centrocampista dei bianconeri. Massimo Mauro, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta Scudetto e per un posto in Champions League, obiettivo stagionale della Juventus di Thiago Motta secondo lui.

SCUDETTO – «Dipendesse da me, andrei allo spareggio, pensi che bello una Napoli-Inter in cui ci si gioca il titolo! Lotteranno sino all'ultimo, più o meno, si porteranno appresso la propria storia e la propria autorevolezza di oggi».

LOTTA CHAMPIONS – «Lazio, Juventus, Fiorentina, Milan e Bologna i rimanenti posti per la Champions League».