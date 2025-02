Ilnapolista.it - Massimo Mauro: «A Napoli non fu semplice, Ferlaino impazzì, decise che c’era “un giocatore che non doveva più giocare” ed ero io»

, ex di Juventus e. Ha giocato anche con Zico, con Maradona e con Platini. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato a proposito del: «Ho sempre dubitato di Kvara»Partiamo dall’infanzia, vien da dire: a 20 anni va a Udine.«Non potevo arrivare in città migliore. Non ho aggettivi per definirla, perché dal punto di vista umano non potevo chiedere di più. Ho sofferto tanto i primi mesi, avevo problemi alla schiena che mi portavo appresso, ma ho incontrato gente meravigliosa. E in una squadra fantastica: non si fosse fatto male Virdis, chissà cosa saremmo stati!».è la sua ultima tappa, esaltante e malinconica.«E però vincemmo lo scudetto, il secondo. Sono momenti che restano per sempre. Non fu, confesso, perché avere Diego al fianco era esaltante in campo, mentre diventava tutto più difficile fuori.