Massese Rosa ristretta. Sarà una difesa inedita

E’ un periodo complicato a livello di infortuni per lache sta preparando il derby col Real Forte Querceta con qualche assenza di troppo, soprattutto in. Mister Pisciotta, infatti, continua ad aver fuori i suoi due giovani centrali Nico Quilici e Marco Romiti per guai che potrebbe rivelarsi seri. Il classe 2004 è alle prese con una fastidiosa pubalgia mentre il classe 2003 lamenta un problema ai legamenti, ancora da valutare pienamente. A completare il quadro si aggiungono le imperfette condizioni di Tiziano Andrei che sta stringendo i denti e giocando con le infiltrazioni in queste ultime gare a causa di una piccola ma dolofrattura. Stando così le cose al "Necchi-Balloni" di Forte dei Marmi domenica il tecnico siciliano, assente in panchina per la nota squalifica, dovrà inventarsi ancora qualcosa là dietro dove come centrale è già stato più volte arretrato il centrocampista Tommaso Cecilia.