Mary e Marie di Danimarca, il doppio compleanno delle royal cognate

Doppia festa per la casa reale danese. Il 5 febbraio la reginadi, moglie di re Frederik, ha compiuto 53 anni, il 6 febbraio è invece toccato alla principessa, consorte di Joachim di. E per l’occasione la casa reale danese ha diffuso due nuovi ritratti ufficiali.La foto ufficiale della reginadiNello scatto firmato da Steen Evald, il fotografo che scattò la prima foto di Frederik X e Maria in abito di gala dopo l’ascesa al trono del nuovo re, la regina posa di tre quarti su un divano del Palazzo di Amalienborg di Copenaghen. Indossa un maglione a collo alto bianco e una gonna di pizzo rosa e tiene i lunghi capelli sciolti sulle spalle e le mani giunte in grembo. Proprio le mani hanno attirato l’attenzione, principalmente per i gioielli indossati dalla sovrana: oltre ai due bracciali Love di Cartier si nota l’anello di fidanzamento di diamanti e rubini ricevuto dall’allora principe Frederik, in versione leggermente modificata, come è in uso tra le donnecase reali.