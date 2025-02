Nerdpool.it - Marvel rallenta Armor Wars: brutte notizie per i fan!

I fan dell’Universo Cinematograficodovranno aspettare ancora per, il film con protagonista Don Cheadle nei panni di James “Rhodey” Rhodes, alias War Machine. Il progetto, inizialmente previsto come una serie TV e poi trasformato in un film, sembra essere stato messo in secondo piano dallo studio.A confermare la notizia è stato il produttore Nate Moore, intervistato da Collider in occasione della promozione di Captain America: Brave New World. Pur non essendo direttamente coinvolto nella produzione di, Moore ha spiegato il motivo del ritardo:“Mentre lacontinua a riorganizzarsi in questa fase, vogliamo assicurarci che tutto ciò che realizziamo sia incredibile. Questo significa che abbiamo dovutore alcuni progetti che erano in prima linea.”non è cancellato, ma bisognerà aspettareNonostante ilmento,non è stato cancellato, ma resta semplicemente in attesa di una finestra di produzione.