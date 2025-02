Isaechia.it - Martina De Ioannon e Ciro Solimeno a Temptation Island? Parla la redazione

Depotrebbero essere prossimi alla partecipazione a? Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, sembrava proprio di sì.La coppia, formatasi nello studio di Uomini e Donne, si mostra sui social più complice che mai. L’esperta di gossip Deianira Marzano, riportando il commento di un follower che alludeva alla loro presenza nella prossima edizione del docu-reality dei sentimenti, aveva avvalorato la tesi.Si tratterebbe della seconda partecipazione dial programma. La scorsa estate, infatti, aveva già affrontato lo stesso percorso in coppia con Raul Dumitras, da cui ha scelto di separarsi al termine delle riprese.Come riporta Fanpage, però, fonti molto vicine ahanno smentito la notizia.Di fatto non hanno escluso la presenza di, ma hanno semplicemente sottolineato che i tempi non sono ancora maturi perre di cast:È ancora presto.