Anteprima24.it - Maria Antonina e Menechella, due centenarie irpine in un giorno

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Bonito in festa per i 100 anni della signoraRossetti, nonna sprint amata da tutto il borgo irpino. Una vita di sacrifici nei campi e nelle risaie e uno spirito e una tenacia d’altri tempi.Il suo segreto di lunga vita è un bel bicchiere di vino al. La sua passione è guardare il gioco dei pacchi in tv condotto dal suo idolo Stefano De Martino che sogna di incontrare un.Ieri invece a Santo Stefano del Sole il 100° compleanno della signora Domenica De Blasi, affettuosamente conosciuta da tutti come “”. Un evento che rappresenta un momento di gioia e di orgoglio per la cittadina, che si unisce al festeggiamento di un secolo di vita ricco di esperienze, saggezza e valori tramandati alle generazioni successive.