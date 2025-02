Oasport.it - Marco Odermatt vince il superG dei Mondiali di sci alpino con distacchi abissali

Leggi su Oasport.it

ha letteralmente dominato ildei2025 di sci, infliggendoa tutti gli avversari. Lo svizzero ha pennellato le linee su un tracciato tortuoso come quello disegnato sulla pista di Saalbach (Austria) e si è imposto di forza con il tempo di 1:24.57 e addirittura un secondo di margine nei confronti del padrone di casa Raphael Haaser, primo dei comuni mortali nella gara odierna.Il 27enne ha conquistato la terza medaglia d’oro iridata della propria carriera, dopo che due anni fa dettò legge in discesa libera e in gigante a Courchevel. Il rossocrociato, che nel corso di questa annata agonistica ha già vinto sette gare di Coppa del Mondo (tre giganti, due discese, due), avrà a disposizione altre tre occasioni in questa manifestazione: domenica difenderà il titolo nella velocità pura, poi settimana prossima sarà impegnato nella neonata combinata a coppie e tra le porte larghe.