Marco Masini in tour per i suoi 35 anni di carriera

MILANO (ITALPRESS) – Il 2025 rappresenta perun anno diversari importanti, primo tra tutti l’inizio della suaartistica, avviata 35fa, e per celebrare questa ricorrenza il cantautore da luglio a dicembre condividerà con il pubblico il suo repertorio nel“Ci vorrebbe ancora il mare”.Alle tre date evento nei grandi spazi dei palasport – il 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma, il 24 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Milano e il 25 ottobre 2025 al Nelson Mandela Forum di Firenze – si aggiungono nuove date in tutta Italia.“Dicono che il tempo è imprendibile, perchè il passato non è più e il futuro non è ancora. Ma ogni concerto è un infinito presente, in cui la musica di ieri vive, e la musica di domani prende forma – afferma– Non vedo l’ora di tornare a provare insieme a voi quella sensazione speciale.