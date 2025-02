Udine20.it - Marco Masini festeggia 35 anni di carriera. Sarà al Castello di Udine il 7 luglio

Il 2025 rappresenta perun anno diversari importanti, primo tra tutti l’inizio della suaartistica, avviata 35fa. Per celebrare questa ricorrenza, l’amato cantautore, daa dicembre, condividerà con il pubblico il suo repertorio – che emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni – nel tour “Ci vorrebbe ancora il mare”. Alle tre date già annunciate se ne aggiungono di nuove, tra cui un’unica in Friuli Venezia Giulia, in programma il prossimo 72025 aldi(inizio alle 21.30). I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario distate, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 18.00 di venerdì 7 febbraio.