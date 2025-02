.com - Marco Masini annuncia le date del tour Ci vorrebbe ancora il mare

ledelCiilche toccherà le piazze estive e i teatri in autunnoIl 2025 rappresenta perun anno di anniversari importanti, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa, e per celebrare questa ricorrenza l’amato cantautore da luglio a dicembre condividerà con il pubblico il suo repertorio – che emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni – nelCiil.Alle treevento nei grandi spazi dei palasport – il 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma, il 24 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Milano e il 25 ottobre 2025 al Nelson Mandela Forum di Firenze – si aggiungono nuovein tutta Italia. I biglietti per le nuovedelsaranno disponibili da oggi, venerdì 7 febbraio, alle ore 18.