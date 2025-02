Lapresse.it - Marche, presentata la 19esima edizione del festival ‘Una domenica andando a polenta’

Una tradizione che si rinnova da diciannove anni. Così è l’appuntamento con, che prenderà il via il 9 febbraio: per 6 domeniche fino al 16 marzo, durante le quali undici ristoranti della zona serviranno, alternandoli, menù a base di polenta e prodotti tipici di grande qualità. La manifestazione è stata ideata e organizzata da Alfiero Verdini, presidente dell’Accademia Misena di Roccacontrada, l’antico nome di Arcevia. È qui e nel territorio circostante che dal 2005 si svolge questo evento apprezzato ed amato da un pubblico sempre più vasto, proveniente dallee anche da fuori.L’2025 è stataoggi in Regione, alla presenza dell’assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo economico, Andrea Maria Antonini, della sindaca di Arcevia, Marisa Abbondanzieri, dell’assessora alla Cultura di Arcevia, Paola Petroni, dell’assessore dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” e sindaco di Ostra Vetere Massimo Corinaldesi, della funzionaria della Val Mivola Lara Massi e di Alfiero Verdini.