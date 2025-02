Ilrestodelcarlino.it - Marche, la partita delle regionali

Matteo Ricci, atto primo. E dunque ci siamo. Sabato, il top player del Pd marchigiano scenderà in campo da allenatore-giocatore al fischio d'inizio dellache i dem si giocheranno per la riconquista della Regione dopo cinque anni di purgatorio sui banchi dell'opposizione. A lui la scena. Nel programma della kermesse di lancio della mobilitazione per le- "Al lavoro per l'alternativa", a Chiaravalle - mister 52mila preferenze sarà il primo sul palco dopo i saluti con la deputata Irene Manzi e la capogruppo in Consiglio regionale, Anna Casini. E non è un caso. Titolo del suo intervento: "Facciamo il punto: i fallimenti della destra nelle". Parlerà (ancora) da candidato in pectore, l'eurodeputato dem, nonostante i maggiorenti del partito all'assemblea regionale gli abbiano già chiesto in coro di candidarsi.