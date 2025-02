Oasport.it - Marc Marquez: “8 ai Test, mi sento bene con la squadra”

Il fratello Alex è al comando sul giro secco, ma sul passoè sicuramente stato il migliore nella terza e ultima giornata deicollettivi ufficiali pre-stagionali di Sepang in preparazione del Mondiale MotoGP 2025. Il ducatista ha siglato infatti il passo migliore per quanto riguarda la simulazione della sprint, trovandosi avanti rispetto al compagno di scuderia Francesco Bagnaia.Le parole del #93 aa: “Più veloce di Martin nel 2024? Penso sia normale, neisi va sempre più veloci che nei weekend di gara perché c’è più gomma in pista. Credo che tra quelli che hanno fatto una prova di Sprint, Alex sia stato più veloce di me e mi ha dato due decimi. Nel giro secco sono più lontano ma ho usato una sola gomma. Darei un 8 a questi tre giorni. Mi sono sentitosia fisicamente che con il team.