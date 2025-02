Sport.periodicodaily.com - Mantova-Sassuolo: le probabili formazioni

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani devono difendere il primato, mentre i lombardi devono allontanarsi dalla zona retrocessione.si giocherà sabato 8 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Martelli.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI lombardi hanno bisogno dei tre punti per allontanarsi dalla zona play-out e mettere nel mirino quella play-off. La squadra di Possanzini è reduce dalla pesante sconfitta contro il Modena che l’ha spinta al tredicesimo posto con 28 punti. Un ko che si aggiunge alle precedenti 4 partite dove sono arrivati due pareggi e due sconfitte.Gli emiliani sono obbligati a vincere se vogliono mantenere a distanza il Pisa, ora a sole due lunghezze di distanza. La squadra di Grosso è reduce dal netto successo contro la Juve Stabia, che ha consentito di mantenere il primato, ma non possono rilassarsi se vogliono vincere il campionato.