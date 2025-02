Sport.quotidiano.net - Mantova-Sassuolo, i biancorossi sfidano la capolista con la speranza di un riscatto

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 7 febbraio 2025 – Dopo la sconfitta con il Modena, ilvuole rifarsi subito e dimostrare di avere le carte in regola per raggiungere senza troppe ansie il traguardo desiderato della salvezza. Il calendario, però, chiama la matricola biancorossa ad affrontare una prova tutta in salita, visto che la squadra di mister Possanzini, ex di turno nell’occasione, dovrà ospitare nientemeno che il: “Sarà un incontro difficilissimo – premette lo stesso tecnico virgiliano – Loro hanno giocatori di grande qualità, sono i più forti della categoria. Nello stesso tempo, però, siamo pronti a scendere in campo con l’obiettivo di stupire. Un incontro del genere offre tante motivazioni e noi vogliamo dimostrare di possedere le qualità giuste per centrare il nostro obiettivo, che, da sempre, è la salvezza”.