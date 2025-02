Quifinanza.it - Mangi male a cena? Potrebbe dipendere (anche) dal traffico

I dati sono tanti, e ildelle diverse metropoli cambia. Ma c’è una costante. Passiamo una buona parte della nostra giornata seduti al volante. Qualche tempo fa, uno studio di Moovit ha rilevato che gli italiani impiegano circa 52 minuti al giorno nel tragitto fra casa e lavoro. Ed allora, pur senza tenere conto della ricerca del parcheggio, viene da chiedersi cosa accade a chi deve stare diversi minuti in coda, allungando ulteriormente la permanenza nell’abitacolo.C’è però un aspetto che forse non consideriamo. Quando la sera, per rientrare, ci infiliamo nel solito ingorgo, spesso ci viene più facile evitare di andare a casa per il pasto e fermarci ad un fast food. Magari per consumare in tutta fretta unamolto calorica ericca in grassi.Risultato? Alla lunga l’alimentazionenon essere esattamente salutare.