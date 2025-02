Tarantinitime.it - Manduria: continue violazioni alle misura di polizia. Due arresti

Tarantini Time QuotidianoLadi Stato ha notificato l’aggravamento delladiad un giovane di 23 anni residente a, perché ritenuto presunto responsabile diprescrizioni imposte dall’obbligo di dimora. Il giovane, arrestato in flagranza nel settembre scorso perché sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti nella villa comunale di, venne rimesso in libertà e sottoposto allacautelare dell’obbligo di dimora nel comune di resistenza con permanenza in casa dore 20.00ore 06.00 di ogni giorno con obbligo di presentazione alla P.G. con cadenza giornaliera ad un orario predefinito. Gli accertamenti dei poliziotti del locale Commissariato hanno evidenziato la presunta costante inosservanzaprescrizioni imposte dallacautelare.