Maltempo si sbloccano i risarcimenti per le aziende agricole di 15 Comuni bergamaschi

Leggi su Bergamonews.it

Il Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste ha accolto la richiesta della Regione Lombardia riconoscendo il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici che hanno colpito la provincia di Bergamo nel 2024. Il decreto firmato dal ministro Francesco Lollobrigida sblocca gli interventi a sostegno delledanneggiate da grandinate e piogge alluvionali.Le aree interessate comprendono idi Camerata Cornello, Dossena, Olmo al Brembo, San Giovanni Bianco, Santa Brigida, Serina, Taleggio e Val Brembilla per le grandinate del 12 luglio, mentre per le piogge alluvionali di settembre e ottobre potranno accedere agli aiuti anche ledi Bergamo, Blello, Bracca, Casnigo, Dossena, Gaverina Terme, Pianico e Zogno.“L’approvazione della declaratoria è un risultato importante per il nostro territorio – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura.