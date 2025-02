Feedpress.me - Maltempo: allerta arancione sulla Sicilia Jonica, giallo nel resto della regione tranne la costa tirrenica

Leggi su Feedpress.me

L’azione combinata di una circolazione depressionaria in risalita dal nord Africa e di una perturbazione di origine atlantica in discesa dalla Francia determinerà condizioni disu diverse zone italiane. In particolare, determinerà piogge e temporali sulle regioni più meridionali e si estenderàfasciaverso la Toscana.base delle previsioni disponibili, il Dipartimento.