Ilrestodelcarlino.it - Malore fatale in centro storico, oggi l’ultimo saluto a Michele Gentile

È stato una causare la morte improvvisa di, 88 anni, appuntato scelto dei carabinieri e Cavaliere della Repubblica, morto nella tarda mattinata di martedì, in via Domenico Ricci a Macerata., alle 16, nella chiesa del Sacro Cuore saranno celebrati i funerali del carabiniere in pensione. Ieri è stata eseguita l’ispezione cadaverica sulla salma dell’anziano militare, di origini pugliesi ma residente da tanti anni a Macerata, dove viveva insieme alla moglie. La tragedia era avvenuta in via Domenico Ricci, davanti alla sede dell’Associazione nazionale carabinieri per cuiera un importante punto di riferimento. Era anche consigliere dell’Anc di Macerata.aveva lasciato l’auto parcheggiata e si era recato per lasciare un cosa. Poi, dopo essere uscito dalla sede Anc, unche non gli ha lasciato scampo.