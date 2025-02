Sport.quotidiano.net - Maledizione Atalanta: Daniel Maldini ko per un risentimento muscolare. Salterà Verona

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 7 gennaio 2025 – Emergenza infortuni infinita per l’che, alla vigilia della trasferta di domani alle 15 a, ha perso anche il nuovo acquistoche nell’ultima seduta pomeridiana ha riportato unall’adduttore sinistro da rivalutare con esami diagnostici approfonditi. Figlio e nipote d’arte, ha svolto il primo allenamento con la maglia dell’. Domani debutto in Coppa contro il Bologna pronto a cedere Posch in prestito. Ennesima tegola per Gasperini che questo pomeriggio dovrà fare a meno anche di Kossounou, Scalvini e Scamacca, ormai indisponibili fino al termine della stagione e di Carnesecchi, Kolasinac e Lookman, che stanno continuando a svolgere lavoro personalizzato. Dea che non farà turn over in vista della gara di mercoledì a Bruges, per l’andata dei playoff di Champions: giocheranno i migliori a disposizione.