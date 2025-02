Maledetto recupero

Leggi su Ilnerazzurro.it

Di Flavio VerzolaCi sono giorni in cui la sveglia è particolarmente spiacevole, in cui il caffè è così amaro che non basterebbe una montagna di zucchero.“Ci sono giorni in cui essere Interista è facile, altri in cui è doveroso e giorni in cui esserlo è un onore” Giacinto Facchetti.Oggi è una mattina di quelle con il gelo nel cuore, molto più che sui parabrezza delle auto parcheggiate fuori. Del resto l’interista è così, abituato troppo bene da fare una fatica immensa a digerire le sconfitte, a maggior ragione quando si pensava ad una vittoria. Ho letto commenti talmente assurdi da sembrare fuori da ogni logica, del tipo ” abbiamo perso lo scudetto”! In maniera così netta e sicura da risultare una sentenza inaccettabile, siamo a tre punti dalla prima con 45 punti da fare!Li chiamo intertristi, coloro che travisando il troppo amore, si lanciano in commenti da cassandre, talmente distruttivi, da sembrare quasi impossibile vengano fatti da interisti! Forse sono milanisti nascosti in perenne crisi di identità!Certo che la prestazione di ieri sera, mette veramente a durissima prova anche i cuori più coraggiosi e irriducibili.