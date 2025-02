Bergamonews.it - Maldini, partenza a rilento: infortunio in allenamento, salta almeno il Verona

Pronti,, stop. L’avventura di Danielall’Atalanta inizia con unche lo costringerà arela trasferta di, in programma sabato 8 febbraio (calcio d’inizio alle 15).Il neoacquisto nerazzurro aveva iniziato ad allenarsi in gruppo domenica, all’indomani dell’ufficialità del suo arrivo dal Monza a titolo definitivo per una cifra intorno ai 13 milioni di euro.Ha esordito con il Bologna in Coppa Italia martedì sera subentrando a gara in corso e disputando una buona mezz’ora di gara, mancando il gol dell’1-0 a tu per tu con Skorupski.Nella rifinitura di venerdì pomeriggio, però, è arrivato lo stop: a rallentarlo un risentimento muscolare all’adduttore sinistro che necessiterà di ulteriori approfondimenti.Insomma, salvo sorprese non è detto chedebbare soltanto il match del Bentegodi, ma sono a forte rischio anche le sfide con il Brugge in Champions League, per le quali la Dea non avrà neanche a disposizione Lookman.