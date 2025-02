Tpi.it - Make Europe Great Again: le mire di Elon Musk in Europa

Influencer, produttori di podcast, pagine social e profili già molto popolari rilanciati sul suo account X seguito da oltre 215 milioni di persone in tutto il mondo. È la nuova “rete” che il patron dell’ex Twitter, oltre che di Tesla e SpaceX,si è costruito negli ultimi mesi, soprattutto negli Stati Uniti, e che ora punta ad arrivare anche in, passando dall’Italia.Tutto cominciò a fine novembre con un (ex) tweet: «You are the media now» (letteralmente: “Ora siete voi i media/l’informazione”). Da allora lo slogan si è diffuso a macchia d’olio tra i sostenitori suoi e del presidente statunitense Donald Trump. Ma è sempre più usato anche nel Vecchio continente, dove l’uomo più ricco del mondo appoggia movimenti di estrema destra come Alternative fur Deutschland (AfD) in Germania e il britannico Reform UK Party.