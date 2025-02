Ilrestodelcarlino.it - Magliano, un nuovo progetto di promozione turistica digitale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Arriva unditerritoriale, l’Amministrazione didi Tenna invita le attività produttive e ricettive ad entrare in ‘rete’. Si terrà proprio questa sera con inizio alle 21,15 nella sala consiliare di, l’incontro promosso per lanciare una nuova iniziativa dedicata alla. Tempo fa il Comune didi Tenna ha partecipato ad un bando della regione Marche dedicato ai nuovi progetti di ammodernamento, e recentemente è arrivata la comunicazione di finanziamento per un valore complessivo di 45.000 euro. Il primo cittadino, ha invitato la popolazione a partecipare alal fine di creare una rete territoriale che rappresenti tutto il paese. "Ilè spiccatamente dedicato alladidi Tenna in particolare e del territorio in generale – spiega il sindaco Pietro Cesetti -.