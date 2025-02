Nerdpool.it - Magic: The Gathering arriva al cinema e in TV con un universo condiviso (e il team giusto al comando)

Leggi su Nerdpool.it

L’di: Thesta finalmente per approdare sul grande e piccolo schermo. Legendary Entertainment e Hasbro hanno annunciato una collaborazione epica per sviluppare untografico e televisivo basato sul celebre gioco di carte collezionabili. Il progetto prenderà il via con un film destinato alle sale, per poi espandersi con una serie TV. Si tratta della prima grande trasposizione live-action di: The, un gioco che in tre decenni ha costruito una delle mitologie fantasy più vaste e dettagliate della cultura pop. Per i fan che da anni sognano di vedere i Planeswalker e le loro epiche battaglie prendere vita, questa iniziativa rappresenta la migliore opportunità mai avuta per trasformare l’incredibile immaginario diin un verotografico.