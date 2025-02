Maestra mamma… Bimba di 6 anni arriva a scuola da sola e scatta l’allarme | scoperta choc a casa

Leggi su Caffeinamagazine.it

La provincia di Frosinone è stata scossa da due drammatici eventi verificatisi nella mattina di venerdì 7 febbraio 2025. A Piedimonte San Germano, una donna di 41è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione.è stato lanciato in maniera del tutto involontaria dalla sua bambina di 6, che si è recata asenza la madre, suscitando preoccupazione nella.L’insegnante, notando l’assenza della madre della bambina, ha chiesto spiegazioni e la piccola ha risposto con parole che hanno subito fattore: “La mamma è caduta e non rispondeva“. Comprendendo la gravità della situazione, l’insegnante ha immediatamente contattato i carabinieri e il marito della donna, che si trovava al lavoro.Leggi anche: Giovane mamma muore durante il compleanno della figlia, l’assurda tragedia davanti alla famigliaBambina di 6va adae si scopre che la mamma è mortaAll’arrivo dei soccorritori, purtroppo, non c’era più nulla da fare: la donna era già deceduta.