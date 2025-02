Movieplayer.it - Madelyn Cline si unisce a Johnny Depp e Penélope Cruz nel thriller d'azione Day Drinker

La star di Outer Banksentra nel cast di Day, und'che vedeprotagonisti., la star di Outer Banks, si è recentemente unita anel cast del prossimod'Day. Il film, prodotto da Lionsgate, sarà diretto da Marc Webb, regista di The Amazing Spider-Man e Biancaneve, e segue le vicende di un barista di una nave da crociera che incontra un misterioso bevitore diurno. I due si troveranno coinvolti in un pericoloso sottobosco criminale, legati da circostanze inaspettate.è diventata una delle attrici più apprezzate grazie al suo ruolo nella serie Netflix Outer Banks, in cui riprenderà il personaggio nella quinta e .