Maceratese sotto esame | Ora dieci gare decisive

"Mi aspetto con la Sangiustese una gara aperta in cui i rossoblù non faranno barricate e noi fareno di tutto per farci trovare pronti". Matteo Siroti, responsabile scouting della, parla del match di domenica e degli avversari che ha già visionato. "La Sangiustese – spiega – è una buonissima squadra allenata da un tecnico preparato". Poi spiega quale potrà essere la chiave che deciderà la gara. "L’atteggiamento potrà fare la differenza, un atteggiamento propositivo di chi scende in campo con l’intenzione di prendere la gara nella maniera giusta. Poi le partite hanno dei momenti: servono lucidità e calma per capire quando attaccare e quando avere pazienza nelle fasi in cui ci sarà da soffrire". Ci si avvicina alla fase cruciale del campionato. "Ognuna delle prossime partite sarà un momento decisivo.