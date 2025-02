Ilfattoquotidiano.it - “Ma tu muovi così le chiappe?”: Antonino Cannavacciuolo sorprende Gianni di MasterChef Italia – IL VIDEO

Attimi sexy e ironici nella puntata di ieri a “”. Il giudicesi è trovato davanti il concorrente, ma nota subito un tic “particolare”. “Ma sei nervoso? Vedo che ticon l’anca con il bacino, che è? Forse perché oggi abbiamo messo la musica, ti viene naturale?”. L’aspirante chef imbarazzato cerca di minimizzare, ma l’amico e collega Claudio rintuzza: “Ma dal primo giorno che l’ho visto lì davanti, mi sono accorto che muove le!”. E tra le risate generaliha risposto: “Guarda gli occhi dove vanno, dico è pure fidanzato!”. Poi però rivela perché “muove” le: “Porta fortuna”. Alla fine però è stato proprioa lasciare il programma.Ieri Bruno Barbieri,e Giorgio Locatelli hanno organizzato una lunga serie di imprevisti per gli otto aspiranti chef ancora in gara: una Mystery Box a tema “crime” con un vero e proprio “delitto gastronomico” raccontato da Pablo Trincia, un Invention Test dedicato alla musica con lo Chef Giorgio Locatelli in consolle, una Prova in Esterna “artistica” al museo Mart di Rovereto, tempio dell’arte moderna e contemporanea ine in Europa, infine un Pressure Test con un ingrediente killer, il pesce frollato, alla presenza dello Chef Jacopo Ticchi.