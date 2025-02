Davidemaggio.it - Ma quale nuova era?! Il Sanremo di Conti segue il rituale di Amadeus

Fabio Fazio non potrà più ospitare il vincitore del Festival diil giorno dopo la finale (glielo vieta laregola della Rai) ma il conduttore e direttore artistico alla vigilia della kermesse sì. Ed ecco che Carlo, comelo scorso anno, domenica s– a 48 ore dalla prima sta di– sarà in collegamento a Che Tempo Che Fa sul Nove.E a pensarci bene, questadel Festival della Canzone Italiana non si scosta più di tanto dalla precedente, anzi: in molti aspetti ne è una (sacrosanta)nuazione. Un, messo a punto da, chequasi alla lett. L’ospitata da Fazio è soltanto l’ultimo tassello di un puzzle che ormai si compone a memoria: dagli annunci al TG1 alle co-conduzioni diverse ogni s, passando per la scelta dei Big in gara che strizza l’occhio ai nomi più ‘streammati’ del momento e lo show ‘alternativo’ sul palco di Piazza Colombo.