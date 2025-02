Lanotiziagiornale.it - M5s e Si portano il caso Almasri all’Europarlamento. Pedullà: “Parleremo anche di Netanyahu, che deve essere arrestato”

L’Europarlamento discuterà delAlmastri.se non direttamente. L’assemblea in forma plenaria ha infatti calendarizzato per martedì 11 febbraio a Strasburgo un dibattito sulla “Protezione del sistema di giustizia internazionale e le sue istituzioni, in particolare la Corte penale internazionale e la Corte internazionale di giustizia”. Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana – riuniti nel gruppo Left – hanno già annunciato che sfrutteranno il dibattito per sollevare davanti alla plenaria la questione del ricercato dalla Corte dell’Aja, rimpatriato dall’Italia a bordo di un aereo di Stato.M5s e Si volevano discutere del generale, ma le altre forze hanno detto noMovimento 5 Stelle e Sinistra Italiana avevano in origine chiesto di avere un dibattito, accompagnato dalla dichiarazione della Commissione Ue, sul “mancato rispetto di un mandato di arresto della Corte penale internazionale: il rilascio e la scorta in Libia di Osama Elmasry Njeem”.