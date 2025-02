Thesocialpost.it - Lutto nel giornalismo italiano: è morto Gabriele De Bari, aveva 70 anni

Ilsportivo abruzzese, e non solo, piange la perdita di una delle sue voci più rispettate.Deè deceduto all’età di 71nel pomeriggio di oggi presso l’ospedale di Chieti, dove era ricoverato.La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente a Pescara, la sua città di residenza, e in tutto l’Abruzzo, suscitando shock tra colleghi, amici e appassionati di sport.DeOriginario di Silvi Marina, Deha dedicato la sua carriera al racconto del grande calcio e del ciclismo, sport che ha seguito con passione per “Il Messaggero” fin dal 1972, diventando una delle firme più prestigiose del giornale. Ha prestato la sua penna nelle redazioni di Teramo, Pescara, Chieti e Viterbo, prima di trasferirsi, nel marzo del 1988, alla sede centrale di Roma.