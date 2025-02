Ilrestodelcarlino.it - Lupo immortalato a Morrovalle: “Mai visti di giorno, è preoccupante”

(Macerata), 7 febbraio 2025 – Unquesta mattina, intorno alle 7.30, è statomentre di aggirava nella campagna di. “Non li avevamo maidi, sempre di notte finora – dicono i residenti –. Fa più effetto vederli al mattino, come se non hanno più paura di niente. Se si avvicinano alle case di”. Il video sta circolando tra i cellulari e sui social. Rischiò l’estinzione Ilnegli anni Settanta ha rischiato l’estinzione (si contavano solo circa cento individui in tutta Italia). Poi, per una serie di fattori, il numero è aumentato e la specie è andata a riconquistare i territori in cui si era estinta. Questo sia per la norma di tutela, come specie protetta, del 1971 sia perché, negli ultimi decenni, sono aumentate anche le prede del, come caprioli, cinghiali e cervi.