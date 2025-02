Lanazione.it - Lupi: «Giovanni e Bernardo Contena, due fratelli rapinati dallo Stato. La pastorizia in Italia sta vivendo un momento drammatico»

Arezzo, 7 febbraio 2025 –: dall’emergenza al grottesco, dueLainstaun. Non per mancanza di competenze, né per l’incapacità di produrre alimenti di qualità nel rispetto dell’ambiente e del benessere animale. Il problema non è economico in senso stretto, bensì politico e ideologico. Oggi, chi alleva bestiame deve affrontare un nemico che indossa una maschera da lupo.sono due imprenditori zootecnici che hanno ereditato un mestiere antico, fatto di sacrificio e passione. Producono carne e latte che rappresentano l’eccellenza del loro territorio, contribuendo alla salvaguardia di una tradizione millenaria. Eppure, il loro lavoro viene distrutto sistematicamente da predazioni sempre più frequenti e, ancor più, dall’opera di unopavido e finanche connivente con quelli che hanno creato il problema che sta distruggendo il loro lavoro.