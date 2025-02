Ilfattoquotidiano.it - L’Università per Stranieri di Siena annulla i tirocini con la Marina: “Cambiato clima politico e civile, troppa retorica nazionalista e militarista”

Niente piùsulle navi dellaMilitare. È la decisione delperdiche ha scelto di non rinnovare la convenzione con lain merito alo del progetto Mare Aperto. Una decisione presa all’unanimità dal Senato Accademico, che ha scatenato un intenso dibattitoe sociale. “La decisione – si legge in una nota dell’Unistrasi – del Senato è motivata dal recente, ed evidente, cambiamento del. L’insistenza di unainedita nella storia dell’Italia costituzionale; la militarizzazione crescente di scuola e università; la preoccupazione per un orientamento della Nato in direzione diversa da quella costruzione di ‘pace e giustizia tra le nazioni’”.L’esercitazione Mare Aperto è la principale attività addestrativa della Squadra Navale italiana e nel 2024 ha coinvolto circa 9.