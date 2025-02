Ilfoglio.it - L'Unione europea e altri 79 paesi difendono la Cpi dalle sanzioni di Trump, ma l'Italia si sfila

Il presidente americano Donaldha impostoalla Corte penale internazionale, sostenendo che “ha intrapreso azioni illegittime e infondate contro l’America e il nostro stretto alleato Israele”. Il riferimento è alle indagini del tribunale dell'Aja su presunti crimini di guerra da parte di militari americani in Afghanistan e sulle truppe israeliane a Gaza. Inoltre, secondo, che ha firmato ieri l'ordine esecutivo, i giudici hanno "abusato del loro potere" emettendo un mandato di arresto nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Di risposta, la Corte ha condannato la decisione di Washington, denunciandolo come un tentativo di "danneggiare il suo lavoro giudiziario indipendente e imparziale". In una nota la Cpi ha ribadito il "fermo sostegno al suo personale" e l'impegno a "continuare a fornire giustizia e speranza a milioni di vittime innocenti di atrocità in tutto il mondo, in tutte le situazioni che si presentano".