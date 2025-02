Ilrestodelcarlino.it - L’Unibo piace alle matricole. Boom di iscritti stranieri. Ma i fuorisede calano ancora

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Numeri che restituiscono l’immagine di un Ateneo forte della sua credibilità e della sua carica innovativa, che sa abbinare qualità della didattica e diritto allo studio". Sono le cifre ‘snocciolate’ dallo stesso rettore Giovanni Molari, che immortalano l’interesse da parte di studenti da tutto il mondo. Perché se già le immatricolazioni per l’anno accademico 2024-2025 sono in crescita (26.748 nuovi, +3% sull’anno precedente), l’Università continua a primeggiare anche per quanto riguarda gli studenti internazionali, con un incremento del 23%, registrando impennate da Cina (+27%) e Pakistan (+172%), ma anche dall’Europa (Belgio +253% Spagna +143%, Romania +24%). Parlamente però, come lo scorso anno, dal quadro emerge un calo dell’8% dei nuoviin arrivo dal Sud Italia, mentre crescono quelli da Bologna e provincia e dall’Emilia-Romagna.