L’Under 21 di San Marino ritrova la Spagna ma anche la Finlandia

, Romania,, Kosovo e Cipro. Eccole le prossime avversarie dei titani. Si sono svolti ieri a Nyon, in Svizzera, i sorteggi relativi alle qualificazioni agli Europei Under 21 la cui fase finale si svolgerà nel 2027 in Serbia e Albania. La Nazionale Under 21 di Sanguidata dal commissario tecnico Matteo Cecchetti è stata inserita nel gruppo A con, Romania,, Kosovo, e Cipro, appunto. I titani dunque torneranno ad affrontare la, testa di serie del sorteggio, dopo i precedenti del 2016 e del 2005. Da ricordare che nell’ottobre 2005 i biancazzurrini, guidati all’epoca dal commissario tecnico Sereno Uraldi, si tolserolo sfizio di segnare una rete alle ‘Furie Rosse’ con Matteo Valli. Sono quattroi precedenti con la: oltre alle tre sconfitte, da segnalareun validissimo 0-0 con gli scandinavi maturato nel 2014 (alla guida dei titani allora c’era Mirco Papini).