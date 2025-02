Ilgiorno.it - Luna Park Meneghino 2025: quando, orari e attrazioni

Milano, 7 febbraio– Il conto alla rovescia è terminato: un pezzo di storia dell’intrattenimento milanese torna a far divertire grandi e piccoli nel cuore del capoluogo lombardo. Dopo aver registrato nella scorsa edizione ben 120mila presenze, ilsi prepara ad accogliere nuovamente il suo pubblico. “L’affluenza registrata negli ultimi anni – spiega Alessandro Zanfretta, uno dei gestori del– è stata significativa, confermando il forte legame tra i milanesi e questa storica tradizione. Il parco ha continuato ad attirare migliaia di visitatori, non solo famiglie e appassionati, ma anche volti noti del mondo dello spettacolo, che scelgono ilper trascorrere momenti di svago e divertimento. La presenza di personalità come Chiara Ferragni, Fedez, Melissa Satta e Federica Nargi ha contribuito a rendere il nostro evento un appuntamento iconico del Carnevale ambrosiano.