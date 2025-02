Riminitoday.it - L'ultimo saluto a "Mick" Mengucci. Tutta la città si dà appuntamento per ricordare l'artista, stroncato da una malattia

Leggi su Riminitoday.it

Gli amici di una vita, il mondo della musica, dello sport e del frisbee salutano per sempre Michele ‘con una serata di musica, pensieri, video e parole programmata per domani, 8 febbraio, in piazza Ferrari. Ci si ritroverà alle 19 perl’, deceduto all’età di 55.