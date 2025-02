Ilfattoquotidiano.it - L’ultima uscita di Netanyahu: “Lo Stato palestinese? Lo creino in Arabia Saudita, hanno molta terra laggiù”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“I sauditi possono creare unoin”. Il primo ministro israeliano Benjaminaggiunge legna sul fuoco dopo la proposta lanciata martedì da Donald Trump sullo “spostamento” dei palestinesi dalla Striscia di Gaza per fare dell’enclave la “riviera del Medio Oriente“. In un’intervista rilasciata a Channel 14 e ripresa dal Jerusalem post,ha detto che l’ha abbastanza territorio per fornire unoai palestinesi. L’intervista è stata realizzata durante la visita del premier israeliano a Washington. Riad ha ribadito di porre come condizione della normalizzazione dei rapporti con Israele la creazione di uno, maha replicato: “Non farei un accordo che mette a rischio lodi Israele“.