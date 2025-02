Juventusnews24.com - Lukebakio Juve, dalla Spagna: bianconeri interessati per l’estate. Ma servirà una super offerta: la richiesta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24rilanciano: ial giocatore in vista della prossima estate. Ecco laSecondo quanto riportatostampa spagnola, il calciomercatosarebbe sempre sulle tracce di Dodi, attaccante in forza agli iberici del Siviglia di cui ormai è un vero e proprio punto di forza.Il giocatore piace per caratteristiche e per la sua grande duttilità, ma strapparlo al club di Liga non sarà affatto semplice. Laper il suo cartellino è infatti fissata sui 30 milioni di euro, cifra non indifferente.Leggi suntusnews24.com